Первые пять минут «Спартак» и «Оренбург» играли в тишине
Стартовые пять минут матча 21-го тура РФПЛ между московским «Спартаком» и «Оренбургом» прошли в полной тишине.
Болельщики московской команды таким образом проявили скорбь по случаю теракта в метро Санкт-Петербурга.
Напомним, что сегодня на станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв.
«Держись, Город-Герой!» Поддержка Петербургу из мира спорта после взрыва в метро
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