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Маурисио Почеттино: Поражение «Челси» – урок для «Тоттенхэма»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино высказался о поражении «Челси» в матче 30-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (1:2), а также дал советам своим игрокам.

«Это безумие, но таков футбол. Вообще, поражение «Челси» – урок для всех нас. В очередной раз убедился, что вера – самое важное в этом виде спорта. Нет, не скорость или дриблинг, а именно вера и желание бороться.

Мои игроки должны запомнить, что нет ничего невозможного. Это и есть философия «Тоттенхэма». Команда обязана продолжать в том же духе, но, конечно, в АПЛ с трудом дается каждая победа. Здесь непросто выдержать конкуренцию.

Может ли «Челси» оступиться? Конечно. Мы, свою очередь, должны смотреть на все позитивно. Если игроки смогут сосредоточиться только на матче, то мы сумеем взять три очка. «Тоттенхэм» просто должен быть лучше «Суонси», – приводит слова аргентинского специалиста интернет-портал Goal.

5 апреля «шпоры» сыграют на выезде против «Суонси» в рамках 31-го тура английской премьер-лиги.

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