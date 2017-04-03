Александр Бубнов: Для «Зенита» матч со «Спартаком» является золотым

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил шансы питерского «Зенита» стать чемпионом в этом сезоне.

- Считаю, у «Зенита» ситуация лучше, чем у ЦСКА. У питерцев и состав лучше. В том состоянии, в котором находятся «армейцы», то для них выездные матчи с «Уфой» и «Рубином» будут нелегкими. Для «Спартака» и ЦСКА апрель является решающим месяцем. Если «Зенит» обыграет «Спартак», то, думаю, «красно-белые» еще потеряют очки. Для «Зенита» матч со «Спартаком» является золотым, – приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится в 23-м туре чемпионата России. Матч пройдет в Москве 16 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

Напомним, что после 21-го тура РФПЛ «Зенит», набрав 42 очка, делит второе и третье места с московским ЦСКА, отставая от лидирующего в чемпионате «Спартака» на три очка. Отметим, что «Спартак» имеет одну игру в запасе и в данную минуту встречается с «Оренбургом». «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию этого матча.