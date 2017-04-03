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Агент Санчеса прибыл в Италию на переговоры с «Ювентусом», «Интером» и «Миланом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает Football Italia, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может вернуться в серию А.

Согласно источнику, на игрока сборной Чили претендуют «Ювентус», «Интер», а также «Милан». Отмечается, что для «россонери» футболист «пушкарей» является главной трансферной целью. Возможный приход Санчеса будет обсуждаться 15 апреля. Именно в этот день решится вопрос с продажей «Милана» китайским инвесторам. 

При этом источник сообщает, что агент нападающего Фернандо Фелисевич будет находиться в Италии до конца апреля, чтобы оценить все предложения.

В нынешнем сезоне 28-летний чилиец провел во всех турнирах 38 матчей, забил 22 гола и отдал 18 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 65 млн евро, а его контракт с лондонским клубом рассчитан до 2018 года.

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