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Виталий Мутко: Использовать трагедию в Петербурге в политических целя – за гранью человеческого понимания

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, президент РФС Виталий Мутко высказался по поводу событий в Санкт-Петербурге.

– Если кто-то в мире попытается использовать такое в политических целях, это будет уже за гранью человеческого понимания. Мы никогда со своей стороны таких вещей себе не позволяли. У нас серьезная программа безопасности, но терроризм не имеет границ, ему бывает крайне сложно противостоять. Источники терроризма находятся отнюдь не в России, и все должны это понимать.

Это ни в коей мере не должно бросать тень на подготовку крупных проектов на территории России. Не думаю, что попытки дискредитировать нашу страну в этом отношении будут иметь успех. Все наши партнеры, международные спортивные организации, да и все страны знают – Россия всегда задавала и будет задавать самые высокие стандарты в борьбе с терроризмом; надеюсь, следствие установит причины, установит слабые места и направления борьбы будут усилены, – приводит слова Мутко ТАСС.

Напомним, что сегодня на станции «Сенная площадь» в метрополитене Санкт-Петербурга произошел взрыв.

«Держись, Город-Герой!» Поддержка Петербургу из мира спорта после взрыва в метро

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