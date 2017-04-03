Сумасшедший камбэк гостей. Видео голов матча «Спартак» – «Оренбург»
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию видео голов матча 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».
Текстовая трансляция встречи ЗДЕСЬ.
Г⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 1:0 34' Роман Зобнин pic.twitter.com/eGvqB9uI5T— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
Г⚽Л! @fcsm_official #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 2:0 58' Роман Зобнин (Дубль) pic.twitter.com/PvdIJPeoTX— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
Г⚽Л! @fcorenburg #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 2:1 70' Денис Попович pic.twitter.com/oQTtLqV9jg— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
Г⚽Л! @fcorenburg #НашФутбол #РФПЛ. 21-й тур. #СпартакОренбург 2:2 71' Михал Дюриш pic.twitter.com/rEd92jqw9h— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 3 апреля 2017 г.
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