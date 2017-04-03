Вадим Тюльпанов: Активизируются силы, которые будут делать все, чтобы спортсмены и болельщики боялись и не приезжали на ЧМ

Председатель комиссии Совета Федерации по подготовке к ЧМ-2018 Вадим Тюльпанов поделился мнением о теракте в Петербурге и выразил соболезнования пострадавшим.



– Страшная трагедия, которая унесла жизни петербуржцев, на мой взгляд, бесспорно является спланированной провокацией, направленной против всего нашего государства. Мы понимаем, что неслучайно взрывы произошли именно в день, когда в Санкт-Петербурге состоялись мероприятия с участием Президента России. Это демонстративный теракт, совершенный для того, чтобы дискредитировать нашу страну, в том числе, и накануне значительных политических, культурных и спортивных событий, запланированных к проведению в Северной столице. На следующей неделе в Совете Федерации состоится совещание с заместителем министра МВД Александром Горовым как раз на тему обеспечения безопасности в городах, принимающих Кубок конфедераций и чемпионат мира. Мы обязательно обсудим и взрыв в петербургском метро. Очевидно, активизируются силы, которые будут делать все возможное, чтобы сорвать эти мероприятия, чтобы гости – спортсмены и болельщики – боялись и не приезжали на российский мундиаль.

И, конечно, как петербуржец, я глубоко скорблю вместе с близкими пострадавших от сегодняшнего теракта, их жизни и их здоровье – бесценны. Переживаю горе вместе с ними, – приводит слова Тюльпанова его пресс-служба.

Напомним, 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. По сообщениям СМИ, жертвами стали десять человек. Взрыв произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.