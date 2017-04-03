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Алексей Сорокин: Во время Кубка конфедераций и ЧМ-2018 безопасность будет обеспечена на высочайшем уровне

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин рассказал о плане подготовки безопасности во время Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.

«Есть полная уверенность – о чем мы заявляли неоднократно и можем повторить – в том, что безопасность во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будет обеспечена на высочайшем уровне. Понятно, что меры безопасности будут усиленными, но они изначально предполагались таковыми, исходя из исключительного масштаба и статуса мероприятия. Эти меры давно регламентированы, соответствующие план и концепция уже разработаны», – цитирует Сорокина агентство «Р-Спорт».

Напомним, сегодня около 14.40 произошел взрыв в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

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