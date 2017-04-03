Константин Генич: Подача Фернандо – топ, а Зобнин сегодня хорош
Комментатор телеканал «Матч ТВ» Константин Генич оценил игру полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, который в матче 21-го тура РФПЛ с «Оренбургом» оформил дубль.
«Подача у Фернандо – топ, а Зобнин сегодня хорош», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Подача у Фернандо🔝🔝🔝— Genich Konstantin (@GenichK) 3 апреля 2017 г.
Зобнин сегодня хорош👏🏻👏🏻👏🏻— Genich Konstantin (@GenichK) 3 апреля 2017 г.
Матч
Спартак - Оренбург - 2:2 (1:0)2-й тайм
Голы
Зобнин 34 (1:0). Зобнин 58 (2:0). Попович 70 (2:1). Дюриш 71 (2:2).
Состав
Спартак: Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Зобнин, Промес, Фернандо, Самедов (Глушаков, 52), Адриано
Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Георгиев, Воробьёв, Сиваков, Афонин, Григорьев, Дюриш
Предупреждения:
Самедов, 39 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция