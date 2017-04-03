«Оренбург» сравнял счет в матче со «Спартаком»

В эти минуты московский «Спартак» принимает на домашней арене «Оренбург» в рамках 21-го тура российской премьер-лиги.

На данный момент счет в матче – 2:2. Автором дубля в составе красно-белых стал полузащитник Роман Зобнин. У гостей отличились Денис Попович и Михал Дюриш.

Отметим, что игрок сборной России впервые отличился в нынешнем сезоне, а гости сумели восстановить равновесие, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:2.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи. Видео голов ЗДЕСЬ.