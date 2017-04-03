Василий Уткин – о матче «Спартака»: Как же вот можно потерять игру заменой

Обозреватель «Советского спорта» Василий Уткин оставил пост на своей странице в Twitter, посвященный матчу 21-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Оренбургом».

Игра проходит в эти минуты на «Открытие Арене». Счет – 2:2. Автором дубля в составе красно-белых стал полузащитник Роман Зобнин. У гостей отличились Денис Попович и Михал Дюриш.

«Как же вот можно потерять игру заменой. Ещенко, Ещенко», – написал Уткин.

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи. Видео гола ЗДЕСЬ.

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