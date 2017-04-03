«Ростов» и «Краснодар» разошлись миром в 21-м туре РФПЛ
Футболисты «Ростова» в матче 21-го тура чемпионата России сыграли вничью с «Краснодаром».
Встреча, прошедшая на стадионе «Олимп-2», завершилась со счетом 0:0.
Таким образом, «быки» продолжают занимать четвертое место в таблице премьер-лиги, набрав 33 очка. В активе «Ростова» – 30 баллов и 8-е место.
В следующем туре донской клуб сыграет 9 апреля в Москве с «Локомотивом», а «Краснодар» в тот же день примет на домашней арене ЦСКА.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Кудряшов, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Девич, 77), Азмун (Бухаров, 69)
Краснодар: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Гранквист, Рамирес, Мартынович, Каборе, Классон (Подберёзкин, 90), Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 78), Смолов
Предупреждения:
нет - Каборе, 40; Мартынович, 63; Перейра, 78; Смолов, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция