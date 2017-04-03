Алена Савченко: Наверное, это моя судьба соперничать с российскими фигуристами

Фигуристка Алена Савченко, выступающая за сборную Германии в парном катании, рассказала в интервью «Российской газете» о конкуренции с российскими спортивными парами.

– Наверное, это тоже моя судьба соперничать с российскими фигуристами (смеется). Про Женю Тарасову и Володю Морозова могу сказать, что они молодцы. Особенно Женя. После травмы она не опустила руки, вышла, боролась. Мы ее уважаем за это. Но вообще сейчас конкуренция очень выросла. Есть китайцы, канадцы и много других пар. На чемпионате мира чтобы квалифицироваться в произвольную программу, нужно набрать 65 баллов в короткой. Все идут вперед, и ты не знаешь, чего ждать в будущем году. Но так интереснее – и для зрителей, и для спортсменов, – рассказала Савченко.

Добавим, что по итогам соревнований спортивных пар на ЧМ-2017 представители Германии Алена Савченко и Бруно Массо стали серебряными призерами, уступив китайским спортсменам Суй Вэнцзин/Хань Цун и опередив российскую пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов.