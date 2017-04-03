Гол Промеса на последних минутах принес «Спартаку» победу над «Оренбургом»

Футболисты «Спартака» на домашней арене одержал победу над «Оренбургом« в матче 21-го тура чемпионата России (3:2).

Счет в матче на 34-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, головой замкнувший подачу Лукас Фернандо со штрафного. На 54-й минуте полузащитник красно-белых, откликнувшись на подачу Ананидзе с фланга, оформил дубль и удвоил преимущество москвичей. На 70-й минуте словенский полузащитник «Оренбурга» Денис Попович дальним ударом сократил разрыв. А еще через минуту нападающий гостей Михал Дюриш, оказавшись первым на добивании, сравнял счет в матче. На пятой добавленной минуте встречи победу «Спартаку» принес точный удар Квинси Промеса.

Отметим, что на 69-й минуте встречи «Спартак» забил еще один мяч в ворота оренбургской команды, однако арбитр встречи отменил гол Сальваторе Боккетти.

Видео голов матча «Спартак» – «Оренбург» здесь

После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Оренбург», имея в активе 16 очков, занимает 14-е место в чемпионате.

В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Днем позже «Оренбург» на выезде встретится с «Уралом».