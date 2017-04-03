Гол Промеса на последних минутах принес «Спартаку» победу над «Оренбургом»
Футболисты «Спартака» на домашней арене одержал победу над «Оренбургом« в матче 21-го тура чемпионата России (3:2).
Счет в матче на 34-й минуте открыл полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, головой замкнувший подачу Лукас Фернандо со штрафного. На 54-й минуте полузащитник красно-белых, откликнувшись на подачу Ананидзе с фланга, оформил дубль и удвоил преимущество москвичей. На 70-й минуте словенский полузащитник «Оренбурга» Денис Попович дальним ударом сократил разрыв. А еще через минуту нападающий гостей Михал Дюриш, оказавшись первым на добивании, сравнял счет в матче. На пятой добавленной минуте встречи победу «Спартаку» принес точный удар Квинси Промеса.
Отметим, что на 69-й минуте встречи «Спартак» забил еще один мяч в ворота оренбургской команды, однако арбитр встречи отменил гол Сальваторе Боккетти.
Видео голов матча «Спартак» – «Оренбург» здесь
После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Оренбург», имея в активе 16 очков, занимает 14-е место в чемпионате.
В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Днем позже «Оренбург» на выезде встретится с «Уралом».
Матч
Спартак - Оренбург - 3:2 (1:0)
Голы
Зобнин 34 (1:0). Зобнин 58 (2:0). Попович 70 (2:1). Дюриш 71 (2:2). Промес 90 (3:2).
Состав
Спартак: Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Зобнин, Промес, Фернандо, Самедов (Глушаков, 52), Адриано
Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Георгиев, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Сиваков, Афонин, Григорьев (Парняков, 88), Дюриш
Предупреждения:
Самедов, 39 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция