Состав ROX по League of Legends покинули два игрока

Astralis не примет участие в ESL One Cologne 2017 Датская команда Astralis отказалась от участия в турнире ESL One Cologne 2017.

FaZe Clan получила приглашение на ESL One Cologne 2017 Команда FaZe Clan получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.