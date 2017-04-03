Состав ROX по League of Legends покинули два игрока

Ритис «Ritix» Лекстутис и Оскар «Raxxo» Базыдло покинули состав ROX по League of Legends.



«Оскар и Ритис обратились к нам с просьбой досрочно расторгнуть контракты, поскольку они хотели принять участие в межсезонных турнирах. Это европейские турниры, и наша команда не могла принять в них участие. Мы решили не препятствовать, поскольку стремление играть и побеждать — это основополагающая черта любого прогеймера. Не исключено, что на летний сплит один из них или оба вернутся в ROX, а пока нам остаётся сказать им спасибо и пожелать добиться тех целей, которые они поставили перед собой на вторую половину этой весны», — прокомментировал Владислав «kabyraGe» Перчик, PR-менеджер команды.

Состав ROX по League of Legends:

Никита «Punisher» Лавринов

Олег «Charger» Журавлев

Антон «Ekka» Шестаков

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