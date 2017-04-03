Штефан Лихтштайнер: Игроки «Ювентуса» загорелись идеей выиграть Лигу чемпионов

Защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер рассказал о планах туринского клуба на текущий сезон.

«За последние годы нам удалось выиграть немало трофеев на уровне Италии, однако, болельщикам «Ювентуса» нужна именно Лига чемпионов. Каждый игрок мечтает завоевать этот трофей, и мы загорелись идеей привезти его в Турин», – приводит слова швейцарца Football Italia.

Напомним, действующему чемпиону серии а предстоит провести на стадии четвертьфинала две игры с «Барселоной». Первая игра состоится 11 апреля в Турине.