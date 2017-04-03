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ЦСКА одолел «Калев» в матче Единой Лиги ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты московского ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ нанесли поражение эстонскому «Калеву».

Встреча завершилась со счетом 100:68 (31:17, 18:14, 26:16, 25:21). 

Весомый вклад в победу своей команды внесли Семен Антонов, Кори Хиггинс и Никита Курбанов, набравшие по 13 очков каждый. А самым результативным в составе гостей стал Виталий Лютыч, в активе которого 12 баллов.

В следующем матче ЦСКА 10 апреля примет «Цмоки-Минск», а «Калев» 16 апреля сыграет на выезде против краснодарского клуба «Локомотив-Кубань».

Матч

ЦСКА - Калев - 100:68

Место и дата

03 апреля 19:30, УСК ЦСКА, Онлайн-трансляция

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