Игорь Шалимов: Недоволен тем, что у ворот «Краснодара» были моменты
Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с «Ростовом» (0:0).
- Тяжелый выезд. В Ростове-на-Дону всегда сложно играть. Могли выиграть, но и едва не проиграли. Ничья – удовлетворительный результат по такому ходу встречи. Единственное, что при счете 0:0, мы имели моменты и могли открыть счет, но в целом матч был равным.
- Чем довольны, а чем нет?
- Недоволен тем, что у наших ворот были моменты. Мы работали над этим, показывали сильные стороны «Ростова», но у соперника все равно были возможности забить. Не понравилась слабая реализация. Были проблемы с аутам, после которых мы теряли мяч, - сказал Шалимов.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Кудряшов, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Девич, 77), Азмун (Бухаров, 69)
Краснодар: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Гранквист, Рамирес, Мартынович, Каборе, Классон (Подберёзкин, 90), Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 78), Смолов
Предупреждения:
нет - Каборе, 40; Мартынович, 63; Перейра, 78; Смолов, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция