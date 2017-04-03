Игорь Шалимов: Недоволен тем, что у ворот «Краснодара» были моменты

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов подвел итоги матча с «Ростовом» (0:0).

- Тяжелый выезд. В Ростове-на-Дону всегда сложно играть. Могли выиграть, но и едва не проиграли. Ничья – удовлетворительный результат по такому ходу встречи. Единственное, что при счете 0:0, мы имели моменты и могли открыть счет, но в целом матч был равным.

- Чем довольны, а чем нет?

- Недоволен тем, что у наших ворот были моменты. Мы работали над этим, показывали сильные стороны «Ростова», но у соперника все равно были возможности забить. Не понравилась слабая реализация. Были проблемы с аутам, после которых мы теряли мяч, - сказал Шалимов.



