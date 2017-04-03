Иван Данильянц: Сегодня было настоящее дерби

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0).

- Сегодня было настоящее дерби. Никто не хотел уступать, обе команды очень хотели победы. Это выражалось в намерении клубов атаковать. В первом тайме нам было нелегко, не могли долго привыкнуть к манере игры «Краснодара». Гостям удалось создать несколько моментов у наших ворот. В перерыве обсудили ряд эпизодов, и во втором тайме игра поменялась, мы имели преимущество.

Считаю, что результат справедливый. Это потеря очков, но ребята старались. К сожалению, мы чувствовали недостаток физических кондиций в первом тайме, так как не все наши футболисты могли провести весь тренировочный цикл по разным причинам, - сказал Данильянц.