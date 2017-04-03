Иван Данильянц: Сегодня было настоящее дерби
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча с «Краснодаром» (0:0).
- Сегодня было настоящее дерби. Никто не хотел уступать, обе команды очень хотели победы. Это выражалось в намерении клубов атаковать. В первом тайме нам было нелегко, не могли долго привыкнуть к манере игры «Краснодара». Гостям удалось создать несколько моментов у наших ворот. В перерыве обсудили ряд эпизодов, и во втором тайме игра поменялась, мы имели преимущество.
Считаю, что результат справедливый. Это потеря очков, но ребята старались. К сожалению, мы чувствовали недостаток физических кондиций в первом тайме, так как не все наши футболисты могли провести весь тренировочный цикл по разным причинам, - сказал Данильянц.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Кудряшов, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Девич, 77), Азмун (Бухаров, 69)
Краснодар: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Гранквист, Рамирес, Мартынович, Каборе, Классон (Подберёзкин, 90), Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 78), Смолов
Предупреждения:
нет - Каборе, 40; Мартынович, 63; Перейра, 78; Смолов, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция