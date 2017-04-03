Александр Бубнов: «Спартак» не первый раз так выигрывает. Такой характер команде привил Каррера
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» (3:2).
- «Спартак» уже не первый раз так выигрывает. Именно такой характер Каррера привил команде. Одно дело когда забиваешь и вырываешь матч, а другое побеждать 2:0, пропустить дважды и все равно выиграть. Со знаком минус были проблемы в обороне, как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. «Спартак» сейчас выезжает за счет своей игры в атаке. Никак состав стабилизировать не могут. Параллельно поиску оптимального состава много внимания уделяли атаке, это и заслуга Аленичева. «Спартак» сейчас идет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает. Команда сейчас вверху турнирной таблицы не из-за своей суперской игры, а из-за проблем у прямых конкурентов. Но по календарю у «Спартака» самое трудное впереди, – приводит слова Бубнова «Спорт FM».
После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Оренбург», имея в активе 16 очков, занимает 14-е место в чемпионате.
В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Днем позже «Оренбург» на выезде встретится с «Уралом».
Матч
Спартак - Оренбург - 3:2 (1:0)
Голы
Зобнин 34 (1:0). Зобнин 58 (2:0). Попович 70 (2:1). Дюриш 71 (2:2). Промес 90 (3:2).
Состав
Спартак: Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Зобнин, Промес, Фернандо, Самедов (Глушаков, 52), Адриано
Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Георгиев, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Сиваков, Афонин, Григорьев (Парняков, 88), Дюриш
Предупреждения:
Самедов, 39 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция