Александр Бубнов: «Спартак» не первый раз так выигрывает. Такой характер команде привил Каррера

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом» (3:2).

- «Спартак» уже не первый раз так выигрывает. Именно такой характер Каррера привил команде. Одно дело когда забиваешь и вырываешь матч, а другое побеждать 2:0, пропустить дважды и все равно выиграть. Со знаком минус были проблемы в обороне, как они были, так они и остаются. Ротация в обороне и говорит об этом. «Спартак» сейчас выезжает за счет своей игры в атаке. Никак состав стабилизировать не могут. Параллельно поиску оптимального состава много внимания уделяли атаке, это и заслуга Аленичева. «Спартак» сейчас идет по бразильскому принципу, забивая на один мяч больше, чем пропускает. Команда сейчас вверху турнирной таблицы не из-за своей суперской игры, а из-за проблем у прямых конкурентов. Но по календарю у «Спартака» самое трудное впереди, – приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Видео голов матча здесь

После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Оренбург», имея в активе 16 очков, занимает 14-е место в чемпионате.

В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Днем позже «Оренбург» на выезде встретится с «Уралом».