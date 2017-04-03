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«Ювентус» попытается приобрести Дугласа Косту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста может перебраться в чемпионат Италии.

Как сообщает Fox Sports, на игрока сборной Бразилии претендует «Ювентус», который планирует приобрести его грядущим летом. Отмечается, что действующий чемпион серии а намерен воспользоваться возможным трансфером в «Баварию» хавбека «Байера» Юлиана Брандта.

При этом источник утверждает, что «Ювентус» предложит немецкому клуб за Косту 35 млн евро.

В нынешнем сезоне 26-летний бразилец провел во всех турнирах 27 матчей, забил 7 голов и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 30 млн евро, а его контракт с «Баварией» рассчитан до 2020 года.

Добавим, что в стане действующего чемпиона Бундеслиги выступает хавбек «Ювентуса» Кингсли Коман. «Бавария» имеет право первоочередного выкупа, но не исключено, что итальянский клуб может потребовать взамен именно Косту.

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