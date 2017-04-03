Евгений Кафельников: «Спартак» попал в нокдаун, который продлился 20 минут

Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников поделился впечатлениями от матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом», завершившийся победой москвичей со счетом 3:2.

- Как в боксе бывает - мы попали в нокдаун, который продлился 20 минут и чуть не стоил победы. Но ребята молодцы. Промес сыграл на уровне, и его фортуна наградила голом. Взяли очень важные три очка. Тигиеву по первому матчу тяжело резюме дать, но ждать от него феерического матча было тяжело. Ещенко не впечатлил, а Рома Зобнин молодец. Я расстроился, когда Жано поменяли, - передает слова Кафельникова «Р-Спорт».

После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Оренбург», имея в активе 16 очков, занимает 14-е место в чемпионате.

В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Днем позже «Оренбург» на выезде встретится с «Уралом»