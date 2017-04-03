Евгений Кафельников: «Спартак» попал в нокдаун, который продлился 20 минут
Известный в прошлом теннисист Евгений Кафельников поделился впечатлениями от матча 21-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Оренбургом», завершившийся победой москвичей со счетом 3:2.
- Как в боксе бывает - мы попали в нокдаун, который продлился 20 минут и чуть не стоил победы. Но ребята молодцы. Промес сыграл на уровне, и его фортуна наградила голом. Взяли очень важные три очка. Тигиеву по первому матчу тяжело резюме дать, но ждать от него феерического матча было тяжело. Ещенко не впечатлил, а Рома Зобнин молодец. Я расстроился, когда Жано поменяли, - передает слова Кафельникова «Р-Спорт».
После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. «Оренбург», имея в активе 16 очков, занимает 14-е место в чемпионате.
В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». Днем позже «Оренбург» на выезде встретится с «Уралом»
Матч
Спартак - Оренбург - 3:2 (1:0)
Голы
Зобнин 34 (1:0). Зобнин 58 (2:0). Попович 70 (2:1). Дюриш 71 (2:2). Промес 90 (3:2).
Состав
Спартак: Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Зобнин, Промес, Фернандо, Самедов (Глушаков, 52), Адриано
Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Георгиев, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Сиваков, Афонин, Григорьев (Парняков, 88), Дюриш
Предупреждения:
Самедов, 39 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция