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Андреас Гранквист: Не понимаю, почему на таком поле разрешили играть

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями о поле стадиона «Олимп-2», где состоялся матч его команды с «Ростовом» (0:0).

– Поле было ужасным, на нем ничего нельзя было создать. Я так и не понял, почему на нем разрешили играть. В таких условиях «Ростову» было легче играть. Они использовали длинные передачи, навесы, подборы. Мы старались показывать наш футбол, но на таком газоне это было сложно сделать, – сказал Гранквист.

Матч

Ростов - Краснодар - 0:0

Состав

Ростов: Медведев, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Кудряшов, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Девич, 77), Азмун (Бухаров, 69)

Краснодар: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Гранквист, Рамирес, Мартынович, Каборе, Классон (Подберёзкин, 90), Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 78), Смолов

Предупреждения:

нет - Каборе, 40; Мартынович, 63; Перейра, 78; Смолов, 90

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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