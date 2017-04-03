Андреас Гранквист: Не понимаю, почему на таком поле разрешили играть
Защитник «Краснодара» Андреас Гранквист поделился впечатлениями о поле стадиона «Олимп-2», где состоялся матч его команды с «Ростовом» (0:0).
– Поле было ужасным, на нем ничего нельзя было создать. Я так и не понял, почему на нем разрешили играть. В таких условиях «Ростову» было легче играть. Они использовали длинные передачи, навесы, подборы. Мы старались показывать наш футбол, но на таком газоне это было сложно сделать, – сказал Гранквист.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Кудряшов, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Девич, 77), Азмун (Бухаров, 69)
Краснодар: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Гранквист, Рамирес, Мартынович, Каборе, Классон (Подберёзкин, 90), Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 78), Смолов
Предупреждения:
нет - Каборе, 40; Мартынович, 63; Перейра, 78; Смолов, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция