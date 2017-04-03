Стефан Де Врей: Италия – страна великих защитников и настоящих любителей тактики

Защитник «Лацио» Стефан Де Врей рассказал, почему предпочел перейти в столичный клуб.

«Переезд в Рим – хороший опыт для меня. Италия – страна великих защитников, и настоящих любителей тактики. В 2014 году я был уверен, что переезд в эту лигу пойдет мне только на пользу», – приводит слова голландца Football Italia.

В нынешнем сезоне 25-летний де Врей провел во всех турнирах 24 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что футболист договорился о переходе в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.