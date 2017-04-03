Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Ростов0 : 0Краснодар
Футбол  Сельта2 : 0Лас-Пальмас
Футбол  Спартак3 : 2Оренбург
Футбол  Интер1 : 0Сампдория
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стефан Де Врей: Италия – страна великих защитников и настоящих любителей тактики

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник «Лацио» Стефан Де Врей рассказал, почему предпочел перейти в столичный клуб.

«Переезд в Рим – хороший опыт для меня. Италия – страна великих защитников, и настоящих любителей тактики. В 2014 году я был уверен, что переезд в эту лигу пойдет мне только на пользу», – приводит слова голландца Football Italia.

В нынешнем сезоне 25-летний де Врей провел во всех турнирах 24 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Ранее сообщалось, что футболист договорился о переходе в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ювентус» попытается приобрести Дугласа КостуПолузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста может перебраться в чемпионат Италии.Агент Санчеса прибыл в Италию на переговоры с «Ювентусом», «Интером» и «Миланом»Как сообщает Football Italia, нападающий лондонского «Арсенала» Алексис Санчес может вернуться в серию А.Лучано Спаллетти: Игроки «Ромы» любят меня, они сделают все, чтобы я остался в клубеГлавный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал информацию о возможном уходе из столичного клуба по окончании сезона.Бентанкур прошел медицинское обследование в «Ювентусе»Полузащитник «Боки Хуниорс» Родриго Бентанкур прилетел в Турин для прохождения медицинского осмотра перед переходом в «Ювентус».Кандрева отказался от перехода в английский клубПолузащитник «Интера» Антонио Кандрева отклонил в январе предложение о переходе в клуб премьер-лиги, сообщил агент 30-летнего итальянца Федерико Пасторелло.Фабио Капелло: «Наполи» не использовал свой шанс в матче с «Ювентусом»Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился впечатлениями от матча 30-го тура серии A «Наполи» – «Ювентус» (1:1) на стадионе «Сан-Паоло».Папа может! Почему Игуаин не забил в НеаполеПапа может! Почему Игуаин не забил в НеаполеВпервые после ухода в «Ювентус» экс-форвард «Наполи» Гонсало Игуаин пожаловал в Неаполь. Огорчить свою бывшую нападающий не смог.Рамон Родригес Мончи: Мы близки к тому, чтобы договориться с «Ромой»Бывший спортивный директор «Севильи» Рамон Родригес Мончи близок к подписанию контракта с «Ромой».Битва «Наполи» и «Ювентуса», очередной разгром от «Барселоны» и победа Федерера над Надалем. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.Серия А. 30-й тур. «Интер» - «Сампдория» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии по футболу.Массимилиано Аллегри: «Ювентус» не может все время доминировать, особенно против нынешнего «Наполи»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился впечатлениями после матча против «Наполи» в 30-м туре чемпионата Италии. Напомним, что матч завершился вничью (1:1).«Наполи» и «Ювентус» победителя не выявили«Наполи» и «Ювентус» победителя не выявилиВ матче 30-го тура чемпионата Италии «Наполи» на своем поле сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1).«Наполи» – «Ювентус» - 1:1. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 30-го тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Ювентусом».«Наполи» – «Ювентус»: Стартовые составы«Наполи» и «Ювентус» объявили стартовые составы на матч 30-го тура чемпионата Италии.Конфуз дня. Доннарумма думал о «Ювентусе»? Худший матч в карьере юного вратаряКонфуз дня. Доннарумма думал о «Ювентусе»? Худший матч в карьере юного вратаряВратарь «Милана» и его одноклубник сотворили главный автогол выходных, а «россонери» потеряли очки на поле аутсайдера Серии А.«Милан» на выезде не смог обыграть «Пескару»В матче 30-го тура чемпионата Италии «Пескара» на своем поле сыграла в ничью с «Миланом» (1:1).Хет-трик Гомеса помог «Аталанте» на выезде разгромить «Дженоа»В матче 30-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде разгромила «Дженоа» со счетом 5:0.Букмекеры отдают «Наполи» предпочтение перед «Ювентусом»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 30-го тура чемпионата Италии, в которой «Наполи» примет «Ювентус».Игуаин или Иудаин? Главная интрига матча «Наполи» – «Ювентус»Игуаин или Иудаин? Главная интрига матча «Наполи» – «Ювентус»«Советский спорт» представляет центральное событие 30-го тура серии А – визит в Неаполь Гонсало Игуаина.Массимо Каррера: Не думаю о возвращении в Италию и сконцентрирован на работе со «Спартаком»Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о самочувствии нападающего Луиса Адриано и своих планах на будущее.
Футбол
Иван Данильянц: Сегодня было настоящее дерби
Футбол
Игорь Шалимов: Недоволен тем, что у ворот «Краснодара» были моменты
Футбол
Победный мяч Промеса на 95-й минуте. Видео голов матча «Спартак» – «Оренбург»
Футбол
Константин Генич – о победе «Спартака»: Это чемпионский фарт
все новости
Лацио
Лациокалендарьстатистика
Стефан де Врей
Стефан де Врейвсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости