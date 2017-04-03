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Роберт Евдокимов: Такого наслушался от спартаковских болельщиков!

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов – по итогам матча 21-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:3).

- Впечатление хорошее – прекрасное поле, стадион. Очень хорошая команда «Спартак», идущая на первом месте. Мы в свою очередь показали, что умеем играть. Могли и вничью сыграть, и выиграть, - говорит Евдокимов.

- Насколько серьезная травма у Романа Воробьева?
- Пока ничего не могу сказать. Ждем обследования.

- Вам не показалось, что в последние 15 минут «Оренбург» вел себя не очень красиво, откровенно тянув время?
- Очень оригинальный вопрос. Может, вы с Луны свалились, но я на него уже отвечал в Краснодаре.

Видео голов матча здесь

- Как экс-спартаковцу вам будет приятно, если «Спартак» станет чемпионом?
- Мне было бы приятно не только как экс-спартаковцу, но и просто я был бы рад за клуб, который давно не был чемпионом. Прекрасный стадион, команда, умеющая вырывать победы на последних минутах.

- Между тренерским штабом «Оренбурга» и спартаковскими болельщиками по ходу игры было довольно резкое общение.
- То, что я услышал за эти 90 минут, было просто невыносимо. Ужас! Узнал всю правду про «Оренбург», про Дзюбу, про все вообще. Все 90 минут слышал, за сколько мы отдались «Зениту». Причем цифры к концу игры повышались. Наверное, такое поведение – это неправильно, но болельщики искренне поддерживаю команду. И негативные эмоции – тоже эмоции.

- Как оцените судейство?
- Надеялся, что обойдется без этого вопроса. Потому что на него нельзя отвечать. Тут же какой-нибудь судья, который вообще нигде не играл, ответит: «Иди лучше тренируй». А то, мол, дотренировались до того, что забить не можете. А инспектор скажет, сколько он насчитал потерь, что делать. Судьи у нас неприкасаемые. Мягко говоря, я сильно недоволен судейством. Но, знаете, у нас ведь в последнее время судейство в России великолепное.

После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой». 

Матч

Спартак - Оренбург - 3:2 (1:0)

Голы

Зобнин 34 (1:0). Зобнин 58 (2:0). Попович 70 (2:1). Дюриш 71 (2:2). Промес 90 (3:2).

Состав

Спартак: Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Зобнин, Промес, Фернандо, Самедов (Глушаков, 52), Адриано

Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Георгиев, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Сиваков, Афонин, Григорьев (Парняков, 88), Дюриш

Предупреждения:

Самедов, 39 - нет

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

03 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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