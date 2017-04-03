Массимо Каррера: Видимо, мы не любим легкие победы. Привыкайте
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – по итогам победы в матче 21-го тура РФПЛ над «Оренбургом» (3:2).
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Как вам дебют Тигиева?
- Он сыграл хороший матч. Был немного скромным, когда мы атаковали. Но поменял я его не из-за этого. Он не был готов на все 90 минут. Джикия? Его время придет, - сказал Каррера.
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Почему так быстро было упущено преимущество
в два мяча?
- В футболе такое возможно – вместо 3:0 стало 2:2. Это означает, что нельзя терять концентрацию. Никогда заранее не думать, что победа в кармане. Но, несмотря на все, ребята молодцы, боролись до конца.
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С чем связана замена в стартовом составе
Таски на Боккетти?
- Это мое решение, основанное на том, что я видел на тренировочной неделе. Это не значит, что Таски играет плохо. Просто я посчитал, что Боккетти в этой игре нужнее.
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Поняли, почему не засчитали гол Боккетти
при 2:0?
- Нет, не видел повтора еще. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась довольно быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому.
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С чем связан выход в старте Луиса Адриано
вместо Зе Луиша?
- Он восстановился, был готов играть. Я рассчитывал поменять его на Зе Луиша по ходу игры, но обстоятельства сложились так, что ему пришлось провести все 90 минут.
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Показалось, что при 2:2 «Спартак» потерялся.
- Когда ты пропускаешь два мяча за минуту, на тебя рушится весь мир. Но мы продолжили делать все для победы.
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Довольны игрой Артема Реброва, а то
многие болельщики хотят видеть…
- Если бы не был доволен, он бы не играл, - даже не дослушивает вопроса Каррера.
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Зобнин открыл счет своим голам за
«Спартак». Что-то сказали ему после
игры?
- Конечно, поздравил. Он – умный парень, настоящий профессионал. И постоянно улучшает игру. Где он полезнее - в центре или на фланге? В разных матчах по-разному.
После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой».
Матч
Спартак - Оренбург - 3:2 (1:0)
Голы
Зобнин 34 (1:0). Зобнин 58 (2:0). Попович 70 (2:1). Дюриш 71 (2:2). Промес 90 (3:2).
Состав
Спартак: Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Зобнин, Промес, Фернандо, Самедов (Глушаков, 52), Адриано
Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Георгиев, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Сиваков, Афонин, Григорьев (Парняков, 88), Дюриш
Предупреждения:
Самедов, 39 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция