Массимо Каррера: Видимо, мы не любим легкие победы. Привыкайте

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера – по итогам победы в матче 21-го тура РФПЛ над «Оренбургом» (3:2).

- Как вам дебют Тигиева?

- Он сыграл хороший матч. Был немного скромным, когда мы атаковали. Но поменял я его не из-за этого. Он не был готов на все 90 минут. Джикия? Его время придет, - сказал Каррера.

- Почему так быстро было упущено преимущество в два мяча?

- В футболе такое возможно – вместо 3:0 стало 2:2. Это означает, что нельзя терять концентрацию. Никогда заранее не думать, что победа в кармане. Но, несмотря на все, ребята молодцы, боролись до конца.

- С чем связана замена в стартовом составе Таски на Боккетти?

- Это мое решение, основанное на том, что я видел на тренировочной неделе. Это не значит, что Таски играет плохо. Просто я посчитал, что Боккетти в этой игре нужнее.

Видео голов матча здесь

- Поняли, почему не засчитали гол Боккетти при 2:0?

- Нет, не видел повтора еще. К сожалению, мысль о спокойном вечере улетучилась довольно быстро. Видимо, нам не нравится побеждать легко. Привыкайте к этому.

- С чем связан выход в старте Луиса Адриано вместо Зе Луиша?

- Он восстановился, был готов играть. Я рассчитывал поменять его на Зе Луиша по ходу игры, но обстоятельства сложились так, что ему пришлось провести все 90 минут.

- Показалось, что при 2:2 «Спартак» потерялся.

- Когда ты пропускаешь два мяча за минуту, на тебя рушится весь мир. Но мы продолжили делать все для победы.

- Довольны игрой Артема Реброва, а то многие болельщики хотят видеть…

- Если бы не был доволен, он бы не играл, - даже не дослушивает вопроса Каррера.

- Зобнин открыл счет своим голам за «Спартак». Что-то сказали ему после игры?

- Конечно, поздравил. Он – умный парень, настоящий профессионал. И постоянно улучшает игру. Где он полезнее - в центре или на фланге? В разных матчах по-разному.

После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой».