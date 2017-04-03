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Иван Данильянц: Бухаров на тренировке почувствовал болевые ощущения

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о том, почему нападающий желто-синих Александр Бухаров не вышел в стартовом составе хозяев.

– Бухаров на тренировке почувствовал болевые ощущения. Планировалось, что будет играть с первых минут, но решили его придержать, потому что он едва не ушел с предыгровой тренировки, – сказал Данильянц.

Матч

Ростов - Краснодар - 0:0

Состав

Ростов: Медведев, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Кудряшов, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Девич, 77), Азмун (Бухаров, 69)

Краснодар: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Гранквист, Рамирес, Мартынович, Каборе, Классон (Подберёзкин, 90), Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 78), Смолов

Предупреждения:

нет - Каборе, 40; Мартынович, 63; Перейра, 78; Смолов, 90

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция

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