Иван Данильянц: Бухаров на тренировке почувствовал болевые ощущения
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о том, почему нападающий желто-синих Александр Бухаров не вышел в стартовом составе хозяев.
– Бухаров на тренировке почувствовал болевые ощущения. Планировалось, что будет играть с первых минут, но решили его придержать, потому что он едва не ушел с предыгровой тренировки, – сказал Данильянц.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Кудряшов, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Девич, 77), Азмун (Бухаров, 69)
Краснодар: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Гранквист, Рамирес, Мартынович, Каборе, Классон (Подберёзкин, 90), Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 78), Смолов
Предупреждения:
нет - Каборе, 40; Мартынович, 63; Перейра, 78; Смолов, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция