Роман Зобнин: Чемпионский фарт? Мы просто много работаем

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о секрете успеха своей команды в этом сезоне. В понедельник красно-белые вырвали победу у «Оренбурга» (3:2).

– Как объяснить фарт «Спартака» на последних минутах? Не в первый раз команда вырывает победу.

– Не могу сказать, что это какой-то особенный фарт, чемпионский. Мы все упорно работаем, мы стали единой командой, сплотились как коллектив. Возможно, нам просто везёт. Но, повторюсь, нам нужно играть еще лучше, чтобы этот фарт никуда не ушел.

Видео голов матча здесь

После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой».