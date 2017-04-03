Роман Зобнин: Чемпионский фарт? Мы просто много работаем
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о секрете успеха своей команды в этом сезоне. В понедельник красно-белые вырвали победу у «Оренбурга» (3:2).
– Как объяснить фарт «Спартака» на последних минутах? Не в первый раз команда вырывает победу.
– Не могу сказать, что это какой-то особенный фарт, чемпионский. Мы все упорно работаем, мы стали единой командой, сплотились как коллектив. Возможно, нам просто везёт. Но, повторюсь, нам нужно играть еще лучше, чтобы этот фарт никуда не ушел.
После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, сохранил лидерство в турнирной таблице РФПЛ. В следующем туре 9 апреля «Спартак» в гостях сыграет с «Уфой».
Матч
Спартак - Оренбург - 3:2 (1:0)
Голы
Зобнин 34 (1:0). Зобнин 58 (2:0). Попович 70 (2:1). Дюриш 71 (2:2). Промес 90 (3:2).
Состав
Спартак: Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Зобнин, Промес, Фернандо, Самедов (Глушаков, 52), Адриано
Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Георгиев, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Сиваков, Афонин, Григорьев (Парняков, 88), Дюриш
Предупреждения:
Самедов, 39 - нет
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция