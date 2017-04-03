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Официально: Игроки НХЛ не выступят на Олимпиаде-2018

Источник:  NHLКомментарии

На официальном сайте НХЛ опубликовано заявление о том, что НХЛ не будет делать перерыв во время сезона-2017/18.

Хоккеисты, выступающие в НХЛ, не смогут отправиться на Олимпийские игры в Пхенчхане.

- Ранее мы четко заявляли, что, хотя большинство наших клубов категорически против срыва сезона 2017/2018 ради Олимпиады, мы были открыты для обсуждения с заинтересованными сторонами (МОК, ИИХФ, Ассоциация игроков НХЛ) причин, по которым Совет управляющих может быть заинтересован в изменении взглядов по этому вопросу. Прошло уже несколько месяцев, и никакого конструктивного диалога не произошло. Вместо этого МОК уже высказала мнение, что участие НХЛ в Пекине в 2022 году зависит от нашего участия в Играх-2018, которые пройдут в Южной Корее.

Ассоциация игроков подтвердила, что нет никакого интереса участвовать в дискуссиях, которые могли бы повысить привлекательность Олимпиады. В результате и в целях внести ясность в противоречивые сообщения и ошибочные предположения, мы подтверждаем, что регулярный сезон 2017/2018 пройдет без перерыва на Олимпийские игры. Теперь мы считаем этот вопрос официально закрытым, - говорится в заявлении на сайте НХЛ.

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