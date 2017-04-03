«Спартак»: Футбольный бог наказал «Оренбург» за то, что они устроили в концовке

В пресс-службе московского «Спартака» появилось сообщение, посвященное победе столичного клуба над «Оренбургом» в матче 21-го тура РФПЛ (3:2).

«Осознав, что победа улетучивается, спартаковцы бросились на штурм чужих ворот. Удар Промеса с трудом парировал Кержаков, а Зе Луиш с убойной позиции промахнулся. После чего оренбуржцы стали безбожно тянуть время, сбивая темп постоянными падениями.

Но, как гласит известный спартаковский баннер, «Он все видит». Футбольный бог наказал гостей за то, что они устроили в концовке. И Промес на 95-й минуте выступил в роли Глушакова. Получив пас от Ещенко, голландец немного сместился в сторону и нанес неотразимый удар. Команда и весь красно-белый стадион зашлись от восторга. Победный гол на последних секундах – фирменный знак команды Карреры!», – говорится в сообщении.

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