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Доменико Кришито: Во время теракта в метро я находился в нескольких сотнях метров от взрыва

Источник:  ANSAКомментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито рассказал, что во время взрыва в петербургском метро находился недалеко от происшествия.

- Я был в ресторане в этом районе, в нескольких сотнях метров от взрыва, в результате которого погибли люди. На самом деле это было невозможно понять: я направился домой, включил телевизор и только тогда понял, что случилось, - приводит слова Кришито портал ANSA.

Напомним, 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. По сообщению Национального антитеррористического комитета, жертвами стали 11 человек.  Взрыв произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.

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