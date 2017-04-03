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Квинси Промес: Несмотря на победу «Спартака», это очень грустный день

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес оставил пост на своей странице в Instagram после победного матча над «Оренбургом» (3:2) в рамках 21-го тура РФПЛ. 

«Несмотря на победу, это очень грустный день. Мои соболезнования всем пострадавшим в Санкт-Петербурге», – написал голландец.

Напомним, сегодня около 14.40 произошел взрыв в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь». 

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Матч

Спартак - Оренбург - 3:2 (1:0)

Голы

Зобнин 34 (1:0). Зобнин 58 (2:0). Попович 70 (2:1). Дюриш 71 (2:2). Промес 90 (3:2).

Состав

Спартак: Ребров, Тигиев (Ещенко, 56), Кутепов, Боккетти, Комбаров, Ананидзе (Зе Луиш, 75), Зобнин, Промес, Фернандо, Самедов (Глушаков, 52), Адриано

Оренбург: Кержаков, Малых, Ойеволе, Полуяхтов, Драгун (Попович, 62), Георгиев, Воробьёв (Лобжанидзе, 90), Сиваков, Афонин, Григорьев (Парняков, 88), Дюриш

Предупреждения:

Самедов, 39 - нет

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

03 апреля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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