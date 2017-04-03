Квинси Промес: Несмотря на победу «Спартака», это очень грустный день

Полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес оставил пост на своей странице в Instagram после победного матча над «Оренбургом» (3:2) в рамках 21-го тура РФПЛ.

«Несмотря на победу, это очень грустный день. Мои соболезнования всем пострадавшим в Санкт-Петербурге», – написал голландец.

Напомним, сегодня около 14.40 произошел взрыв в петербургском метро на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь».

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