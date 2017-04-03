Мигель Данни: Крепись, Петербург! Мы сильны и мы справимся

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни записал видеообращение к петербуржцам после теракта в метро.

- Сегодня мы все подавлены из-за трагедии, которая произошла в Петербурге, нашем городе. Как капитан я хочу сказать, что вся наша команда – с вами. Мы выражаем соболезнования всем тем, кто потерял близкого человека и члена семьи, очень надеемся на скорейшее выздоровление раненых и желаем не падать духом. Россия – очень сильная страна, а Санкт-Петербург – очень сильный город.

Мы хотели бы выразить поддержку всем его жителям. Мы все – с вами, мы все – вместе, мы – одна команда. Мы должны продолжать борьбу с терроризмом и мы должны победить, потому что люди не могут жить в страхе. Надеемся, что ситуация изменится, и мир станет лучше. Я желаю всем самого лучшего. Крепись, Петербург! Приходи в себя. Мы сильны и мы справимся, - приводит слова Данни официальный сайт «Зенита».

Напомним, 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. По сообщению Национального антитеррористического комитета, жертвами стали 11 человек. Взрыв произошел между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Все станции метро после взрыва были закрыты на выход и на вход.

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