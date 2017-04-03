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Роман Ротенберг: Решение НХЛ о запрете на участие игроков в Олимпиаде не стало неожиданностью

Источник:  Р-СпортКомментарии

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг поделился мнением о запрете НХЛ на участие в Олимпиаде хоккеистов, играющих в лиге.

- Отмечу, что для нас официальным источником информации является Международная федерация хоккея, мы еще ждем информации от них, тем не менее мы ознакомились с заявлением НХЛ, и ситуация для нас понятна. Такое решение НХЛ не стало неожиданностью, Россия была полностью готова к нему. Последние два года мы вели планомерную работу с учетом вероятности именно такого развития событий. Мы понимали, что такой сценарий возможен, и именно поэтому в декабре 2015 года была создана олимпийская сборная, чтобы готовить молодых игроков из КХЛ по соответствующим методикам. У нас все было готово, - приводит слова Ротенберга «Р-Спорт».

Напомним, ранее на официальном сайте НХЛ было опубликовано заявление о том, что НХЛ не будет делать перерыв во время сезона-2017/18.

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