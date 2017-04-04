«Сухая» серия вратаря Медведева составляет 502 минуты
Вратарь «Ростова» Никита Медведев, оставивший свои ворота в неприкосновенности в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0), продлил свою серию без пропущенных мячей в РФПЛ.
На данный момент сухая серия ростовского вратаря составляет 502 минуты. Последний раз Медведев пропускал гол в РФПЛ 30 ноября 2016 года в матче с «Уралом» (0:1).
Напомним, что в нынешнем чемпионате России Медведев провел за «Ростов» 8 матчей, в которых пропустил 3 мяча.
Матч
Состав
Ростов: Медведев, Терентьев, Симич (Байрамян, 90), Кудряшов, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Девич, 77), Азмун (Бухаров, 69)
Краснодар: Крицюк, Калешин (Петров, 12), Гранквист, Рамирес, Мартынович, Каборе, Классон (Подберёзкин, 90), Газинский, Перейра, Мамаев (Жоаозиньо, 78), Смолов
Предупреждения:
нет - Каборе, 40; Мартынович, 63; Перейра, 78; Смолов, 90
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
03 апреля 19:30, Олимп-2, Текстовая трансляция