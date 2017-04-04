«Сухая» серия вратаря Медведева составляет 502 минуты

Вратарь «Ростова» Никита Медведев, оставивший свои ворота в неприкосновенности в матче 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0), продлил свою серию без пропущенных мячей в РФПЛ.

На данный момент сухая серия ростовского вратаря составляет 502 минуты. Последний раз Медведев пропускал гол в РФПЛ 30 ноября 2016 года в матче с «Уралом» (0:1).

Напомним, что в нынешнем чемпионате России Медведев провел за «Ростов» 8 матчей, в которых пропустил 3 мяча.