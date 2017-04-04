Россиянка Александрова уступила Янкович на старте турнира в Чарльстоне

Каролина Плишкова: После первого сета я почувствовала, что отдала все, что у меня было

Третья ракетка мира Каролина Плишкова подвела итоги поражения от Каролин Возняцки (7:5, 1:6, 1:6) в полуфинале турнира WTA Miami Open.