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Россиянка Александрова уступила Янкович на старте турнира в Чарльстоне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла сербке Елене Янкович в первом круге турнира в Чарльстоне.

Счет встречи, продолжавшейся чуть более часа, - 0:6, 4:6.

Янкович трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. У  Александровой два брейка и четыре двойные ошибки.

В следующей стадии Янкович встретится с австралийкой Самантой Стосур.

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