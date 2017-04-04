Россиянка Александрова уступила Янкович на старте турнира в Чарльстоне
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла сербке Елене Янкович в первом круге турнира в Чарльстоне.
Счет встречи, продолжавшейся чуть более часа, - 0:6, 4:6.
Янкович трижды подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. У Александровой два брейка и четыре двойные ошибки.
В следующей стадии Янкович встретится с австралийкой Самантой Стосур.
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