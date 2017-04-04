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Колодин может продолжить карьеру в Белоруссии

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Бывший защитник сборной России Денис Колодин может продолжить карьеру в белорусском «Гомеле», сообщает KazFootball.

Последнее время 35-летний воспитанник камышинского футбола выступал за казахстанский «Алтай».

Напомним, в России Колодин защищал цвета «Уралана», «Крыльев Советов», московского «Динамо», «Ростова», «Волги» и «Сокола». В РФПЛ он сыграл 244 матча и забил 20 мячей. В составе сборной России провел 23 матча.

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