Вячеслав Фетисов: Овечкин и Малкин будут молодцами, если откажутся от НХЛ ради Олимпиады

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов считает, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин и нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поступят верно, если откажутся от выступления в НХЛ ради участия в Олимпийских игр 2018 года.

Напомним, накануне НХЛ объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады, хоккеисты лиги не примут участия в Играх.

«Откажутся ли Овечкин или Малкин от НХЛ ради Олимпиады? Откажутся, молодцы. Другая история, разрешат ли клубы им играть. Но мы будем их ждать в национальной сборной», - цитирует Фетисова ТАСС.

НХЛ дала возможность игрокам лиги выступать на Олимпиаде, делая для этого специальную паузу в регулярном чемпионате, с 1998 года.







