Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Монтеррее, обыграв немку Марию
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в стартовом раунде турнира в Монтеррее взяла верх над немкой Татьяной Марией.
Счет встречи, продолжавшейся 1 час 9 минут, - 6:1, 6:3.
Павлюченкова реализовала четыре брейк-пойнта из десяти, допустила две двойные ошибки и дважды подала навылет. Ее соперница не реализовала ни одного брейк-пойнта из четырех, сделала два эйса и допустила две двойные ошибки.
Во втором круге россиянка встретится с Яной Чепеловой (Словакия).
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