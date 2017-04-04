Игорь Ларионов: Без игроков НХЛ хоккейный турнир на ОИ-2018 утратит смысл
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов прокомментировал решение НХЛ не приостанавливать регулярный чемпионат на период проведения Олимпиады-2018, из-за чего хоккеисты лиги не примут участия в Играх.
«Для обычных болельщиков Олимпиада теряет интерес, соревнования превращаются в группу B. Получается, что играть будут любители. Потому что сильнейшие игроки выступают в НХЛ. Олимпиада теряет смысл. Безусловно, это разочарование для нашей страны, поскольку мы выросли на Олимпийских играх.Здесь сыграли роль финансовый и экономический вопросы для лиги. Будем надеяться, что компромисс все-таки будет найден, время для диалога есть всегда», - цитирует Ларионова ТАСС.
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