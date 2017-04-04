Российские керлингисты потерепели четвертое поражение кряду на ЧМ
Мужская сборная России по керлингу уступила команде Норвегии (3:5) на групповом этапе чемпионата мира, проходящем в Эдмонтоне (Канада).
За российскую команду выступают Алексей Тимофеев (скип), Алексей Стукальский, Тимур Гаджиханов, Артур Ражабов и Евгений Климов.
Отметим, что это поражение стало для сборной России четвертым кряду. Ранее она потерепела поражения от США, Канады и Китая.
Следующюю встречу россияне проведут со швейцарцами.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически