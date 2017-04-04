Овечкин во вторник выступит с заявлением по решению НХЛ не участвовать в ОИ-2018

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин во вторник выступит с заявлением по решению НХЛ не принимать участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане, сообщили агентству «Р-Спорт» в пресс-службе клуба.

Напомним, ранее нападающий сборной России заявил, что выступит на Играх-2018 вне зависимости от решения НХЛ об участии игроков лиги в турнире.

«Вашингтон» на данный момент не комментирует ситуацию. Овечкин выступит с заявлением во вторник после утренней раскатки команды», - сообщили в пресс-службе «столичных».