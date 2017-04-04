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Хенрик Лундквист: НХЛ упустила возможность продвинуть хоккей на самой большой сцене

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Шведский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист, явлющийся олимпийским чемпионом 2006 года, заявил, что разочарован решением НХЛ не прерывать регулярный чемпионат во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

«Разочаровывающая новость - НХЛ не будет частью Олимпиады-2018. Напрасно утеряна огромная возможность продвинуть игру на самой большой сцене. Но самым большим разочарованием это стало для игроков, которые не могут быть частью особого спортивного приключения», - написал голкипер в своем твиттере.

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