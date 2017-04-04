Профсоюз игроков НХЛ: Решение лиги отказаться от участия в ОИ-2018 - недальновидно

Ассоциация игроков НХЛ выступила с официальным заявлением по поводу решения лиги не приостанавливать регулярный чемпионат на время проведения Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

«Игроки чрезвычайно разочарованы и категорически несогласны с недальновидным решением отказаться от продолжения практики регулярного участия хоккеистов НХЛ в Олимпиаде. Любые неудобства, которые в связи с Олимпиадой может претерпеть график следующего сезона, - это малая цена по сравнению с возможностью показать нашу игру, наших лучших хоккеистов на огромной международной сцене.

Проведение Олимпийских Игр 2018 и 2022 годов в Азии - уникальная возможность для НХЛ. Лига может верить, что наказывает МОК, игроков или всех сразу за то, что они не шли на уступки в переговорах. Однако в действительности отказ от возможности дотянуться до болельщиков по всей планете препятствует подъему нашего великого вида спорта», - говорится в заявлении.