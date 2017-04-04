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Передача Зайцева помогла «Торонто» одолеть «Баффало»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Баффало» дома уступил «Торонто» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.

У хозяев льда отличились Райан О'Райлли и Джек Айкел, у гостей - Леонид Комаров, Остон Мэттьюз, Джеймс ван Римсдайк и Назем Кадри.

Автором одной из голевых передач в составе «кленовых листьев» стал российский защитник Никита Зайцев.

«Торонто», ведущий борьбу за попадание в плей-офф, занимает на данный момент шестое место в Восточной конференции. «Баффало» - на 14-й строчке.

Матч

Баффало - Торонто - 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Голы:

Комаров (Кадри), 4:26 (0:1). Мэттьюз (Гардинер, Нюландер), 5:01 (0:2). ван Римсдайк (Бозак), 5:09 (0:3). О'Райлли Р. (Джионта), 21:51 (1:3). Кадри (Зайцев, Марнер), 45:50 (1:4). Айкел (Рейнхарт), 59:04 (2:4).

Место и дата

04 апреля 02:00, Эйч-Эс-Би-Си Арена, Онлайн-трансляция

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