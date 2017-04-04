Буллит Свечникова в дебютном матче в НХЛ принес «Детройту» победу над «Оттавой»
«Детройт» дома обыграл «Оттаву» (5:4 Б.) в регулярном чемпионате НХЛ.
Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 4:4.
У хозяев льда отличились Густав Нюквист (дважды), Франс Нильсен и Дилан Ларкин, у гостей - Александр Берроуз, Эрик Карлссон, Кайл Террис и Фредрик Классон.
В серии буллитов победу «Красным крыльям» принес точный бросок 20-летнего российского нападающего Евгения Свечникова, для которого этот матч стал первым в НХЛ.
«Детройт» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции, «Оттава» - на седьмой строчке.
Матч
Детройт - Оттава - 5:4 Б. (0:0, 2:1, 2:3, 0:0, 1:0)
Голы:
Нильсен (Дженсен), 20:40 (1:0). Берроуз (Террис, Карлссон), 21:46 (1:1). Ларкин (Дженсен), 26:57 (2:1). Карлссон (Андерсон, Хоффман), 40:51 (2:2). Нюквист 45:53 (3:2). Нюквист (Грин, Татар), 48:00 (4:2). Террис (Стоун), 48:22 (4:3). Классон (Террис), 52:31 (4:4).
Победный буллит:
Y. Svechnikov - 5:4.
Место и дата
04 апреля 02:00, Джо Луис Арена, Онлайн-трансляция