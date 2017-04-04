Буллит Свечникова в дебютном матче в НХЛ принес «Детройту» победу над «Оттавой»

«Детройт» дома обыграл «Оттаву» (5:4 Б.) в регулярном чемпионате НХЛ.

Основное время встречи и овертайм завершились вничью - 4:4.

У хозяев льда отличились Густав Нюквист (дважды), Франс Нильсен и Дилан Ларкин, у гостей - Александр Берроуз, Эрик Карлссон, Кайл Террис и Фредрик Классон.

В серии буллитов победу «Красным крыльям» принес точный бросок 20-летнего российского нападающего Евгения Свечникова, для которого этот матч стал первым в НХЛ.

«Детройт» занимает 15-е место в таблице Восточной конференции, «Оттава» - на седьмой строчке.