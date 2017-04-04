Гол Радулова помог «Монреалю» обыграть «Флориду»
«Флорида» дома уступила «Монреалю» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
У хозяев льда отличился Джонатан Маркессо, у гостей - Арттури Лехконен (дважды), Брэндон Дэвидсон и Александр Радулов.
Российские защитники «Канадиенс» Алексей Емелин и Андрей Марков провели на льду 20 и 21 минуту соответственно.
«Монреаль» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Флорида» идет в ней 13-й.
Матч
Флорида - Монреаль - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)
Голы:
Дэвидсон (Шоу, Гальченюк), 13:12 (0:1). Маркессо (Сгарбосса, Писик), 28:57 (1:1). Лехконен 41:27 (1:2). Лехконен 56:49 (1:3). Радулов (Пачиоретти, Дано), 58:34 (1:4).
Место и дата
04 апреля 02:30, BB&T Центр, Онлайн-трансляция
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