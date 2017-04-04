Промес спасает «Спартак», НХЛ не пускает игроков на ОИ-2018, наши хоккеистки получают восемь шайб от канадок. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.

1. «Спартак» и «Оренбург» выдали матч-триллер: дубль Зобнина, камбэк уральцев и завершающий аккорд Промеса.

2. «Ростов» и «Краснодар», напротив, разошлись безголевым миром, хотя главные снайперы команд были в строю.

3. НХЛ объявила, что не сделает паузу в регулярном чемпионате во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

4. Профсоюз игроков североамериканской лиги не замедлил с реакцией, назвав резонансное решение недальновидным.

5. В свою очередь, легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов считает, что Овечкин и Малкин будут правы, если откажутся от НХЛ ради Олимпиады.

6. Тем временем из-за океана приходят и радостные вести: дебютировавший в НХЛ россиянин Евгений Свечников принес «Детройту» победу над «Оттавой» в серии буллитов.

7. И все же негатива было больше: российские хоккеистки пропустили восемь безответных шайб от канадок на ЧМ-2017.

8. Результаты наших керлингистов и вовсе провальные: четвертое поражение в четырех матчах на первенстве планеты.

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