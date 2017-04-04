Промес спасает «Спартак», НХЛ не пускает игроков на ОИ-2018, наши хоккеистки получают восемь шайб от канадок. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.
1. «Спартак» и «Оренбург»
выдали матч-триллер: дубль Зобнина, камбэк уральцев и завершающий аккорд
Промеса.
2. «Ростов» и «Краснодар»,
напротив, разошлись безголевым миром, хотя главные снайперы команд были в
строю.
3. НХЛ объявила, что не
сделает паузу в регулярном чемпионате во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане.
4. Профсоюз игроков североамериканской лиги не замедлил с реакцией, назвав резонансное решение
недальновидным.
5. В свою очередь,
легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов считает, что Овечкин и Малкин
будут правы, если откажутся от НХЛ ради Олимпиады.
6. Тем временем из-за
океана приходят и радостные вести: дебютировавший в НХЛ россиянин Евгений
Свечников принес «Детройту» победу над «Оттавой» в серии буллитов.
7. И все же негатива
было больше: российские хоккеистки пропустили восемь безответных шайб от
канадок на ЧМ-2017.
8. Результаты наших керлингистов и вовсе провальные: четвертое поражение в четырех матчах на первенстве планеты.
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