Базаревич может возглавить «Химки»

Главный тренер мужской сборной России и «Трабзонспора» Сергей Базаревич с большой вероятностью возглавит «Химки», пишут «Известия».

По данным издания, 52-летний специалист не будет продлевать контракт с турецким клубом, срок действия которого заканчивается в конце нынешнего сезона. Этим планируют воспользоваться руководители подмосковного клуба, которые ищут замену черногорцу Душко Ивановичу.

Источник в клубе сообщил, «Химки» уже провели переговоры с Базаревичем и тот дал принципиальное согласие на работу с командой.

«Сделку не будут афишировать до окончания сезона, дав Ивановичу спокойно доработать последние 2-3 месяца», - сказал источник.