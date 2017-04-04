Базаревич может возглавить «Химки»
Главный тренер мужской сборной России и «Трабзонспора» Сергей Базаревич с большой вероятностью возглавит «Химки», пишут «Известия».
По данным издания, 52-летний специалист не будет продлевать контракт с турецким клубом, срок действия которого заканчивается в конце нынешнего сезона. Этим планируют воспользоваться руководители подмосковного клуба, которые ищут замену черногорцу Душко Ивановичу.
Источник в клубе сообщил, «Химки» уже провели переговоры с Базаревичем и тот дал принципиальное согласие на работу с командой.
«Сделку не будут афишировать до окончания сезона, дав Ивановичу спокойно доработать последние 2-3 месяца», - сказал источник.
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