Российские хоккеистки сыграют с Германией в четвертьфинале чемпионата мира
Женская сборная России сыграет с командой Германии в четвертьфинале чемпионата мира, который проходит в США.
Прямые путевки в полуфинал завоевали сборные США и Канады. Россиянки за выход в 1/2 финала поспорят с лидером группы В сборной Германии. Во втором четвертьфинале встретятся Финляндия и Швеция.
Матч Россия - Германия состоится 5 апреля в 2:35 мск.
Напомним, что сегодня подопечные Алексея Чистякова проиграли канадкам со счетом 0:8.
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